陸股開高走低 題材股失靈 上證指數失守2600關卡

陸股今 (29 日) 開高走低，3 大指數急體下挫，並在午後跌幅擴大，上證指數失守 2600 關卡，創業板指數跌逾 2%。證券類股大跌近 5%，領跌兩市。

截至收盤，上證指數跌 1.32%，報 2567.44 點；深成指數跌 2.06%，報 7697.01；創業板指數跌 2.11%，報 1312.72 點，兩市合計成交人民幣 3106 億元。

上證指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

隔夜市場美股走高之下，陸股早盤原本高開，但午後投資情緒急轉直下，題材股全軍覆沒，上午原本表現出色的 5G 概念股，反成為下殺重心，券商股、高送轉概念均大跌，造成大盤整體下挫，僅白酒、豬肉、乳業等食品類股表現較穩定。

消息面上，美國聯準會主席鮑爾表示，利率「略低於」中性水準，他整體發言改偏鴿派，造成美元下挫、黃金上揚。陸股黃金類股也因此有所提振，榮華實業、園城黃金均漲停作收。

廣發證券認為，A 股主要邏輯已從「估值收縮」轉向「盈利下行」，等待盈利底預期形成。在監管放鬆和盈利下行週期，券商與成長股 (通信、計算機) 迎來階段修復良機。受益監管層鼓勵併購重組、減少交易摩擦，小型股的行情仍將演繹。

廣州萬隆指出，市場情緒已經偏於謹慎，指數重新回到 2600 點後雖有一個短的反彈節點，但受制於風險因素做多餘力不足，反彈再度面臨尷尬一幕。對於普遍投資者沒而言，沒必要冒著這麼大的風險還去激進博弈，這時候追高已然不可取，控制風險為首要。

中原證券建議投資者近期密切關注政策面，資金面以及外盤的變化情況。預計上證指數短線圍繞 2600 點震盪整固的可能性較大，創業板市場在 1350 點附近震盪機率高。