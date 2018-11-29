科定28日掛牌上市 近四年毛利率皆逾5成 法人看好Q4旺季表現

中信金 (2891) 旗下中信證券看好國內木皮板、木地板製造商龍頭科定企業(6655)，持續拓展中國和全球市場，有望進一步擴大企業營運版圖，由其輔導於 28 日成功掛牌上市。中信證券總經理林明衫表示，科定企業為業界唯一垂直整合、產銷一條龍的專業製造銷售商，生產自動化技術位居領先，且擁有多項環保標章及認證，公司營收屢創新高，近 4 年毛利率皆超過 5 成。



科定企業成立於 2002 年 7 月，具有自主研發與生產能力，從原木處理、木皮貼合、塗裝技術到產品銷售，採一條龍式生產管理，主要生產低甲醛、防焰、安全環保兼具美學設計的塗裝木皮板 (KD 板)、手刮木地板、鋼刷實木門等產品，為臺灣專業木皮板及木地板製造業領導品牌。



科定企業今年前三季合併營收 18.23 億元，年增 43.94%，稅後淨利 1.41 億元，每股盈餘 2.32 元。因中國推動城市發展政策，建材需求增加，有助科定企業積極拓展重點城市、銷售範圍和通路，前三季中國營收 10.17 億元，年增 96.33%。



科技企業每股承銷價 60.32 元，上市首 (28) 日行情短暫，早盤以 60.5 元小紅開出，隨後賣壓沉重翻黑，一度下探 57.2 元，不過法人認為，第四季進入市場旺季，未來營運表現仍可期待。