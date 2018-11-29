仁寶攜怡仁醫院進軍台灣醫療科技展 「愛糖寶」APP獲多家醫療院所採用

仁寶 (2324) 佈局智慧醫療市場，推出慢性病及糖尿病遠距照護系統「愛糖寶 iDiabCareTM」，僅半年已獲彰基、怡仁和為恭等多家醫療院所所採用。仁寶於週四 (29 日) 開展的台灣醫療科技展，攜手怡仁綜合醫院展出「愛糖寶」系統，展示其透過愛糖寶 APP，串聯病友端、醫院端、親友端三方照護，提升糖尿病血糖的照護成效。



仁寶指出，今年怡仁採用仁寶自主研發的「愛糖寶」進行個案管理，短短 3 個月內，使用愛糖寶的個案近 20% 病友糖化血色素明顯獲得改善，其糖化血色素量測數值多在 7% 以下。



仁寶表示，愛糖寶透過 AI 人工智慧、雲端管理、大數據分析、軟硬整合等技術，可辨識病友日常上傳的飲食圖片，並回傳飲食營養分析及給予個人化飲食建議。為更貼近病友照護需求，愛糖寶會依病友不同狀況自動推播客製化的衛教知識，可節省照護人員人力成本。



此外，仁寶也積極與國內外血糖機廠商、營養師團隊和跨領域的夥伴共同合作，導入物聯網和互聯網技術，提供更簡易使用的使用者體驗，以及強化糖尿病及遠距照護生態系鏈結。



仁寶軟體研發本部副總徐睿鈞表示，愛糖寶推出半年以來，獲彰基、怡仁和為恭等多家醫療院所所採用，至今共逾 25 萬人透過不同宣導方式及大型展覽活動知道愛糖寶，且在用戶端已累積逾 10 萬筆的活躍互動，希望未來能有更多的合作夥伴，共同為病友服務。