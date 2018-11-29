英皇國際(00163-HK)：物業市場進入調整期 租金增長放緩

英皇集團國際(00163-HK)公佈中期業績，截至今年9月底止，純利上升56.9%至約25.04億元(港元，下同)，每股盈利0.68元，派中期息4.7仙。

集團上半年度錄得總收入約15.36億元，按年增加約4.8%。其中，投資物業組合之租金收入按年增加約9.45%至逾5.9億元，較去年同期增加1.6個百分點，佔總收入逾38%。

英皇國際執行董事張炳強透露今年租金情況，與去年相比有所增長，希望本財年會有高單位數或低雙位數增長。集團寫字樓續租的租金也有10%增長，雖然今年下半年租金增長有放緩跡象，不過集團的寫字樓大部分位於港島，因此對租金前景有信心。受高鐵及港珠澳大橋開通帶動，尖沙咀物業租金情況也表現樂觀。張炳強表示，物業市場今年下半年進入調整期，仍需觀望至明年第二季。

張炳強又指，香港、大中華地區及英國的資產比率為7：2：1，他強調此為流動比率，不過隨著新收購成功，相信比例會隨之改變。

同系英皇娛樂酒店(00296-HK)錄得中期純利逾1.28億元，按年增加約8.71%，每股盈利0.1元，中期息每股2.8仙。總收入為6.7億元，按年下跌5.2%.

其中博彩收入為5.4億元，按年下跌6.8%，英皇娛樂酒店(00296-HK) 執行董事范敏嫦指，近期已有回升跡象，貴賓廳業務表現穩定，有信心下半年會有改善。

文：敖璐斯