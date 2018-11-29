璟德今年EPS估逾10元 三大引擎拉動明年營運將回升

高頻元件與模組廠璟德 (3152) 第四季營收將轉為正成長，預估將是今年最好一季，不過，全年營收、獲利預估個位數衰退，EPS 約 10.5 元。展望 2019 年，在手機、無線網路及物聯網設備三大應用同步轉強，期待 Pre-5G、NB-IoT 佈局開始發酵，營運將勝今年，激勵今日股價再度飆漲，已連三日大漲，創下近兩個月新高。受到新興市場如印度等手機需求轉強，璟德的手機 IPD(整合被動元件)市佔率提升，已拿下中國前幾大手機製造商客戶，加上手機在 QCOM 的平台滲透率提升，璟德今年營運倒吃甘蔗，呈現逐季走高態勢。



創辦人簡朝和 28 日在櫃買中心業績發表會表示，中美貿易戰影響，有些客戶提前在第四季拉貨，但仍有不少客戶是庫存去化後重啟拉貨的正常需求，預估第四季是今年最好的一季，且會較去年同期轉為成長，法人預估，全年營收、獲利預估個位數衰退，EPS 約 10~11 元。



展望未來，簡朝和指出，Pre-5G 可望在明年商轉，將提升新一代智慧手機傳輸速度，天線數量也將從原本的六支成長到十支，且因應智慧手機維持輕薄趨勢，整合天線及模組化將成為關鍵，現在璟德已經準備好，可望成為推升營運成長重點之一。



此外，璟德物聯網部分攜手晶片廠合作，搶進大陸市場，主打 NB-IoT 技術的分離元件及射頻模組，未來隨著物聯網應用持續成長，也是營運成長的重要引擎之一。



今年模組約佔營收 10%，明年手機、IoT 及 WiFi 三大塊都有新成長動能，模組占比可望進一步增加，目前看來，明年第一季會比今年第一季好，全年營運也會比今年好。