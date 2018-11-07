璟德10月營收轉正成長、創13個月新高 Q4有望續回升

高頻元件與模組廠璟德 (3152) 公布 10 月營收 1.61 億元，年增率 0.55%，創下近 13 個月新高，也是睽違 15 個月首度出現的正成長，主要係 Wifi、IoT 穩步加溫推升。第四季進入手機傳統淡季，但在 Wifi、IoT 成長推升下，法人認為，營收仍有機會優於前一季，並重新回到正成長，全年 EPS 上看 11 元。新興市場如印度等成長，璟德今年 3 月起手機需求轉強，IPD(整合被動元件)市占率提升，已經拿下中國前幾大手機製造商客戶，在 QCOM 的平台滲透率也提升，推波營運呈現逐季向上態勢。



第三季營收 4.72 億元，季增 3.28%，毛利率拉高 1.34 個百分點至 63.19%，稅後淨利 1.98 億元，EPS 2.87 元，均較上一季回升。累計前三季營收 13.19 億元，毛利率 62.12%，營業利益 6.64 億元，稅後淨利 5.52 億元，EPS 為 8.01 元。



第四季進入傳統手機淡季，不過，璟德剛公布的 10 月營收 1.61 億元，年增率 0.55%，創下近 13 個月新高，也是睽違 15 個月首度出現的正成長，主要係 Wifi、IoT 穩健成長推動。法人認為，單季營收仍有機會優於前一季，並重新回到正成長，EPS 約 3 元，全年 EPS 上看 11 元。



至於外界關注的手機 DiFEM 模組，現在持續送樣驗證中，法人預估，第四季貢獻不明顯，預估明年第一季才有機會放大，用量更大的 5G 的濾波器也有機會在明年慢慢發酵，明年營運將重返成長。

