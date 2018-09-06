璟德8月營收低於預期 Q3估季增5% DiFEM模組有望Q4出貨挹注新動能

高頻元件與模組廠璟德 (3152) 公布 8 月營收 1.57 億元，年減 7.51%，較上月也僅微增 20 萬元，回升幅度低於預期，預估第三季營收有機會季增 5%，目前手機 DiFEM 模組已在送樣驗證中，第四季有機會貢獻，加上 Wifi、IoT 穩步加溫，單季營收有機會季增一成，年增率亦將出現去年第三季以來的首度轉正，明年營運將重返成長。 受到新興市場如印度等手機需求轉強，璟德的手機 IPD(整合被動元件)市佔率提升，已拿下中國前幾大手機製造商都是客戶，加上手機在 QCOM 的平台滲透率提升，帶動業績從 3 月起回升，呈現逐季向上的態勢。



璟德表示，之前一個客戶的手機平台推廣不是很好，相關模組出貨量不大，目前公司主要營收仍來自 IPD，第三季營收可望持續回升，而手機 DiFEM 模組已在驗證中，有機會在第四季或明年第一季貢獻，成為業績新動能，而 5G 的濾波器用量更大，明年有機會慢慢發酵。



法人表示，手機 DiFEM 模組的交換器自製，是璟德第一款大量、單價高的模組產品，若順利在第四季推出，有機會帶動營收衝破 5 億元，預估約 5.3~5.4 億元，季增率約一成，年增率亦將出現去年第三季以來的首度轉正。至於第三季，7、8 月營收合計 3.14 億元，預估單季約 4.8 億元，EPS 估逾 3 元。