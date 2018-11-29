華爾街點評鮑爾講話：升息真反轉還是市場自嗨？

當地時間周三，聯準會主席鮑威爾在紐約經濟俱樂部的午餐會上發表了演講。他這次講話中的措辭被市場普遍解讀為與上個月鷹派措辭的巨大反轉，美股也因此受到大幅提振，道指暴漲 600 點。

這次引爆市場的點在於，鮑威爾在提到美國當前利率水平與中性利率之間的差距時，用了「略低於」（just below）這一表述。這和他 10 月 3 日「一段長路」（long way）的措辭形成鮮明對比，因此就被普遍視為未來升息次數要減少的重大信號。

市場旋即作出反應，當日標普 500 指數上漲 2.3%，道指大漲超 600 點，創 8 個月來最大漲幅，納指漲近 3%。美元指數則快速下跌，跌幅達 0.6%。美國 10 年期基準公債殖利率上漲 0.18 個基點，至 3.0590%。

不過在風險資產狂歡之餘，需要注意的是，儘管大量分析師認為鮑威爾這次講話的確是相對於 10 月初的巨大反轉，但同樣有不少分析師指出，市場很有可能高估了鮑威爾本次講話的鴿派程度，這次狂歡或許只是一場自嗨。

而仔細研究兩次講話中引發市場巨震的措辭，會發現其中也存在很大解讀空間。10 月 3 日的原話是，「利率仍然寬鬆，我們在逐漸讓它們達到會是中性的位置。我們可能錯過中性，但當前可能距離中性還有一段長路（a long way）。」

而這一次鮑威爾並沒有直接說當前利率「略低於」中性，而是說「按歷史標準衡量，利率仍然很低，而且它們仍然略低於對經濟中性水平的廣泛估計範圍」。

按照聯準會官員的預期，這個「廣泛估計範圍」是 2.5% 到 3.5%。因此目前 2% 到 2.25% 的利率水平，距離這個範圍的低端的確是「略低於」，而且也只是一次升息的距離。而如果按照中位數來看，這個距離則是三次升息。

華爾街的謹慎派

TD Securities 分析師 Gennadiy Goldberg 表示，從美國公債和股市表現來看，投資者似乎高估了鮑威爾講話的鴿派程度。

他認為，儘管「略低於」的措辭和 10 月 3 日「一段長路」的表述很不相同，但市場只是在尋找一切可能暗含暫停升息信號措辭所帶來的機會，這不應被視為真正的暫停升息的信號，「鮑威爾肯定不樂意傳遞出任何這種信號。」

Pantheon Macro 分析師 Ian Shepherdson 也指出，鮑威爾講話中的「略低於」是相對於聯準會官員中性利率預期區間的低端，而鮑威爾本人並未傳遞出任何的關於 FOMC 點陣圖會出現變化的意思。

Shepherdson 稱，從美國勞動力市場來看，在實質利率低於 2% 的情況下，升息周期中就業情況都未顯著走弱，況且當前美國實質利率是 0，而失業率處於 49 年低位，因此聯準會在收緊政策上依然有很大空間。

法興分析師 Omar Sharif 則稱，鮑威爾最新講話是對此前表態的「糾錯」，但是這並不會改變聯準會還要繼續升息三次才會暫停的機率。

樂觀派

不過從上文所述市場表現來看，投資者似乎更加認同樂觀派的看法。

BMO Securities 分析師 Jon Hill 提到，鮑威爾講話中「略低於」的措辭，就是在暗示對升息周期按下暫停鍵會比市場此前預期要更快到來。

Hill 指出，在鮑威爾講話之後，他對聯準會首次暫停升息的預期時間進一步提前，同時預計美債短端利率可能會持續下滑。

BMO 利率策略師 Greg Anderson 提到，「鮑威爾看跌期權」終於誕生了，如果金融市場恐慌了，那麼聯準會就會放緩或者暫停升息。