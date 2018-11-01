〈車市〉和泰車推出進口版CAMRY 明年有望見新款國產油電車

TOYOTA 總代理和泰車 (2207-TW) 今 (1) 日發表由日本原裝進口的改款 CAMRY，以迎合國內對於進口車需求增加的趨勢，不過，由於目前已沒有國產油電混和車，和泰車不排除明年將導入一款國產車生產油電車版本；外界猜測很可能就是被譽為「神車」的 Corolla Altis。

和泰車董事長黃南光指出，國內外不確定因素多，的確有看到近來車市氛圍轉為觀望，所幸在政府貨物稅補助政策的刺激下，全年買氣仍可望維持去年 44 萬台的水準。

若要更精準地說，和泰車總經理蘇純興認為，全年新車掛牌規模應該會落在 43.7 萬台，但他也直言，10 月展間買氣不佳，股市暴跌的衝擊的確有反應，預料本月起，車市需求可望隨著改款車陸續登場而回溫。

另外，蘇純興也提到，進口車雖不斷進逼國產車，然而「聽到很多聲音，有些車主是一時衝動買，才發現後面保養維修的進口車零件貴」，也就是說，國產車還是有買盤在，進口市占達一定的程度後，國產車市就會穩住，預料接下來進口車成長速度將趨緩。

此次進口的全新改款 CAMRY 是全球最暢銷的中大型房車，在台灣自 1988 年開賣至今已銷出 32.3 萬台，連續 16 年拿下台灣中大型房車銷售冠軍，上市後和泰車目標年銷量為 5000 台。

全新 CAMRY 售價分別為汽油豪華版 106.9 萬元，較上一代的汽油尊爵版定價高出 5 萬元，但升級價值 13 萬元的配備，HYBRID 尊爵版為 117.9 萬元，高出上一代 HYBRID 經典版 11 萬元，但升級價值 17 萬元配備，而 HYBRID 旗艦版為 139.9 萬元，維持與上一代相同售價，但升級價值 8 萬元配備。