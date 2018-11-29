華碩攻智慧醫療 旗下華碩健康投入台北市立聯合醫院場域實驗試辦計畫

華碩 (2357) 旗下華碩健康週三 (28 日) 宣布投入台北市立聯合醫院「場域實驗試辦計畫」，由華碩健康主導、並偕同研華、威聯通、叡揚資訊與富欣取得「台北市立聯合醫院智慧病房場域實驗試辦計畫」，負責和平院區之失智症照護場域。華碩健康是在出席「醫復養康、社區共融、智慧服務、策略聯盟，臺北市立聯合醫院場域實驗試辦計畫啟動記者會」作出上述宣布。此亦為華碩集團持續深耕智慧醫療領域的動作。



華碩健康運用資訊科技推動醫療服務智慧化，強調以病人為中心，以醫療 IoT 平台整合研華電子白板、床邊互動系統、通訊 APP、威聯通機器人、叡揚資訊評鑑系統與富欣定位、電子圍籬、感官刺激、離床防跌預警等系統，提供病患人性化的智慧照護服務、提高照護人員服務效率，減少照護負擔、增進病患與家人互動、促進醫院與社區失智共照合作。



而為了提供更智慧化、個人化的醫療照護服務，華碩健康滿足智慧醫院多樣貌的軟硬體需求、並與醫療服務高度整合，希望為醫院與合作夥伴帶來最大的效益，強化精準醫療服務。