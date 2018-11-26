華碩電競手機ROG Phone銷售傳捷 7大市場累積銷量破6萬支

華碩 (2357) 攻電競手機市場，ROG Phone 銷售傳捷，10 月在台上市以來，迄今包括中國大陸、美國、馬來西亞、香港、歐洲、日本累計銷售破 6 萬支。華碩近期股價守穩 200 元大關之後緩步推升，週一 (26 日) 伴隨台股大漲，最高達 223 元價位，上漲逾 3% 或 6.5 元，外資 11 月中旬以來回補該股積極，至上週五 (23 日) 買超逾 3 千張。



而華碩儘管在智慧型手機銷售面臨艱苦戰役，但今年結合電競與手機需求所推出之首款電競手機 ROG Phone，自 10 月初於台灣上市以來，已陸續於中國大陸、美國、馬來西亞、香港、歐洲、日本等地開賣，並在各地創下銷售佳績，累計銷售已破 6 萬支，優於預期。



華碩指出，近日該公司強勢進攻手遊大國日本市場，在 11 月中旬心產品發表會之後，即於兩個小時內售罄 30 組大全配組合，手機的預購量也超過 500 支。而上週五進一步於日本 Akasaka 旗艦店正式開賣，半夜即有粉絲徹夜排隊，顯示 ROG Phone 獲得日消費者青睞。



此外，華碩表示，ROG Phone 亦於各市場攜手不同策略夥伴，如美國攜手 Amazon 以及微軟，歐洲結盟 VodaFone 等，為 ROG Phone 營造極佳的銷售渠道，可望擴大整體銷售量能。

