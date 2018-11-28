美國財長想了個兩全之策：既能收緊貨幣政策 又不惹怒川普

美股經歷黑色十月之後，美國總統川普明顯加大了對堅持升息的聯準會抨擊頻率和力度，推薦鮑威爾擔任聯準會主席的財長姆努欽夾在中間，里外不是人，一度傳聞要被川普換掉。

壓力之下的姆努欽，正尋求在聯準會收緊貨幣政策防止經濟過熱和避免觸怒川普之間實現平衡。

彭博社周三報導，據知情人士透露，姆努欽 10 月私下向債市交易員徵求意見，問他們希望聯準會通過升息還是加速縮表來收緊金融政策。

報導稱，在 10 月 30 日美國財政部借款諮詢委員會（TBAC）的季度會議上，姆努欽問道，如果必須在升息和縮表中選一個，那麼他們會喜歡那個？彭博社接觸的六人中有兩人表示，委員會在這一問題上陷入了分裂。這個委員會成員來自美國投資基金和銀行的代表，包括高盛和摩根大通的高管。

過去一年多來，美國經濟態勢良好，兩項政策都是齊頭並進。而且，聯準會官員已經反覆表示，他們主要的政策工具是利率而非資產負債表。

目前，市場普遍預計聯準會 12 月將升息 25 個基點，但 2019 年的升息路徑目前尚不明確。鮑威爾本月初曾強調，明年美國經濟遭遇的潛在阻力，將導致明年某個時刻停止升息。

最近，川普「遷怒」於姆努欽，主要原因是財長推薦鮑威爾擔任聯準會主席。鮑威爾上任後持續升息，美股在中期選舉前遭遇了黑色十月。川普與支持財長的人對話時表示：「如果他（姆努欽）這麼好，為何近期市場是這個樣子？」

目前，雖然有傳聞稱姆努欽將被炒魷魚，但他還沒有成為川普公開批評的對象，川普還在社交媒體上為兩者不和的傳聞闢謠，因此財長位置看起來還算穩固。姆努欽和川普兩人相識多年，擔任公職前經常在紐約的社交場合上碰面，去年川普還出席了他的婚禮。

川普對聯準會就沒這麼客氣了，川普打破了數十年的傳統，公開對聯準會政策發表評論，並且一再攻擊聯準會的升息政策。自 9 月底聯準會決定升息以來，川普兩個月內八次點名批評聯準會。

美東時間周二，《華盛頓郵報》發布專訪川普的內容，稱川普將最近美股下跌和通用汽車計劃關廠及裁員，都歸咎於聯準會收緊貨幣政策，自稱對一手挑選並提名的聯準會主席鮑威爾「一點也不高興」。

現在，川普對聯準會推動的縮表也相當不滿。周一，川普對《華爾街日報》表示，「我不喜歡聯準會的所作所為。我不喜歡（每月縮表）500 億美元」。

2017 年 10 月，聯準會開始有計劃地實施縮表，起初步子較小，每個月額度為 100 億美元，目前已經加碼到每月 500 億美元，但隨著縮錶速度的加快，對短期現金需求持續上升的隔夜借貸市場，出現了意外的連鎖反應。

華爾街會員專享文章《別只盯着升息，聯準會縮表對市場衝擊更大！》提到，分析人士認為，如果聯準會不放緩或者停止縮表，將榨取太多銀行體系資金，導致金融市場的波動性驟升，削弱聯準會控制利率政策的能力。而這都可能最終滲透到借貸市場，推升借貸成本。

鮑威爾 6 月份曾表示，縮表計劃「進展順利」並且沒有改變它的願望。自計劃開始以來，聯準會資產負債表已減少了 3540 億美元，目前規模為 4.1 兆美元，遠高於金融危機前的 9000 億美元。