明泰今年Q3、全年恐虧損 亞系外資調降目標價

網通廠明泰 (3380) 上半年營運小虧，最新亞系外資報告指出，明泰第三季營收僅與前一季持平，毛利率回升有限，預估第三季、2018 年難逃虧損，且明泰中國以外產能有限，美中貿易戰可能會帶來新的向下的風險，將目標價從 17.6 元下調至 14.4 元，評等由中立調降到落後大盤。明泰第二季虧損幅度大於預期，每股虧損 0.31 元，累計上半年每股虧損 0.45 元。亞系外資表示，明泰 7 月營收疲軟，預估第三季營收僅與前一季持平，在營收規模不足下，預估毛利率回升有限，預估第三季會再度出現虧損，全年營運也會陷入虧損，預估每股虧損 0.45 元。



而未來兩年的業績復甦有限，預估 2019、2020 年營收可望分別成長 7%、5%，毛利率也有機會重回到 14% 水準，但公司持續投入研發，例如是 5G 汽車的研發投資，在營運成本上的縮減空間有限，預估營業利益率恐依舊不到 2%。



另外，美中貿易戰升溫，美國第三批關稅清單預計將於 9 月 6 日公佈，亞系外資認為，交換機和幾種網路設備將被納入，明泰在美國的銷售額占比約為 30%，但在大陸境外的產量有限，營運也有向下的風險。