Fintech當道 金融和保險業研究發展支出5年增1倍

主計總處今 (28) 日公布 105 年工業及服務業普查金融及保險業統計結果，隨著金融科技 (Fintech) 發展，帶動 105 年金融和保險業研究發展支出達 43 億元，較 100 年增加 22 億元，增幅達 1 倍，主計總處說明，此研發支出除了用來強化原有的網路平台，也是金融保險業用來提升產業分析的研究能力，以滿足客戶投資需求。

主計總處說明，在 Fintech 的趨勢下，利用科技優化營運、擴大競爭利基已是趨勢，其中，金融服務業因銀行業積極引入雲端服務、大數據分析等技術，研究發展支出較 100 年成長 1.3 倍達 29 億元，較為顯著。

同時，保險業增加逾 3 成的經費，投入近 5 億元於研究新商品和開發數位通路；而證券期貨和金融輔助業也挹注近 10 億元，較 100 年成長近 1 倍。

另一方面，主計總處統計 105 年金融及保險業從事創新活動的企業，家數共 659 家，占全體家數 3.24%，其中，為應數位金融發展趨勢，投入創新商品及交易模式的服務創新為 365 家，精進作業模式的後檯創新有 333 家，組織創新 442 家。

各行業中，金融服務業在銀行等金融機構持續發展行動支付、投資公司引進或強化原有風險控管系統等因素帶動下，投入創新活動者 387 家。

而保險業投入創新活動 118 家，又以從事後檯創新，如導入雲端理賠等理賠流程優化者 79 家最多。

主計總處說明，由於人口老化和低利率趨勢，也帶動保險業積極開發新型態創新保險商品，投入服務創新者 71 家。

同時，證券期貨及金融輔助業投入創新活動 154 家，其中，因網路交易普及，驅動既有人力架構調整，以投入組織創新者達 115 家較多。

主計總處工業及服務業普查每 5 年舉辦 1 次。