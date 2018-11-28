攜手五大電信業者 行動實名認證服務明年1月上線

臺灣網路認證公司 (TWID) 今 (28) 日與 5 大電信業者簽約，將提供「Mobile ID 行動身分識別服務」，無論是電子化政府各項網路便民服務、金融業線上開戶或純網銀開戶的身分識別、金融交易即時確認等所需要的身分識別，未來只要透過手機，就可進行實名認證，該服務在與電信業者介接完成後，預計明年 1 月上線。

TWID 今日與中華電信 (2412-TW)、台灣大哥大 (3045-TW)、遠傳電信 (4904-TW)、亞太電信 (3682-TW)、台灣之星等五大電信公司簽約，提供「Mobile ID 行動身分識別服務」，未來只要透過手機，就可進行實名認證，無論是電子化政府各項網路便民服務、金融業線上開戶或純網銀開戶的身分識別、金融交易即時確認、甚至是電商平台、遊戲業等所需要的身分識別，都可透過手機一指搞定。

「Mobile ID 行動身分識別服務」主要是用戶透過載有 SIM 卡的行動裝置，連線至行動通信網路發出確認請求，並在應用系統中輸入手機門號及身分證字號，透過 TWID 身分識別中心，向所屬電信業者詢問身分識別的結果。

至於所謂的應用系統，可以是網路報稅、勞健保個人資料查詢、各項地政民政資訊查詢、電子發票查詢、交通監理資訊查詢、關務署通關業務等電子化政府應用，或金融業線上開戶或純網銀開戶、金融低風險交易確認、網路投保，電子支付、電商平台、遊戲業等產業應用。

臺灣網路認證公司董事長李榮琳表示，Mobile ID 行動身分識別服務是國家身分識別基礎建設，相關應用會以各主管機關視業務需求訂定，第一階段服務包括提供金融卡、自然人屏障、網銀帳密等行動身份識別平台，將先與電信業者介接完成，預計該服務明年 1 月會上線，上線後還會支持應用單位所需應用。

有了行動身份識別服務平台後，李榮琳打趣地說，下次再有公投時，或許就可解決排隊問題了，但這項 Mobile ID 行動身分識別服務能否支援公投應用，還得由應用單位來決定。