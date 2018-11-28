中海油田服務(02883-HK)擬以8480.78萬元轉讓油輪及相關業務

中海油田服務(02883-HK)公佈，經公司董事會於2018年11月28日審議批準，公司擬與中國海油的間接附屬公司北海船務訂立油輪及相關業務買賣協議。根據油輪及相關業務買賣協議，公司同意轉讓及北海船務同意受讓油輪及相關業務。協議的代價為人民幣8480.78萬元(含3%增值稅)。

交易標的包括兩艘油輪及相關業務：其中油輪指兩艘分别名為“濱海 607”及“濱海 608”的的原油運輸船舶;相關業務指油輪及相關業務買賣協議項下“濱海 607 ”

和“濱海 608 ”及期租油輪航線的原油運輸業務，即公司目前所有為中國海油相關單位承運的渤海灣及附近區域海上平台原油運輸服務。

“濱海 607”、“濱海 608”船舶均為5000噸級油船，公司自1999年擁有此兩艘油輪。由於不滿足交通運輸部省際塬油船運力達3.5萬總噸的要求，公司原油運輸資質2019年3月1日到期後將無法延期。為避免油輪停運影響油田的生產，公司擬將上述油輪及相關業務轉讓給北海船務，北海船務具備申請原油運輸資質的條件併有意接受船舶資產及原油運輸業務。

交易完成後，預期公司將錄得稅前收益約人民幣0.62億元，其為出售交易標的代價與其於2018年12月15日資產交割日的資產淨值之間的差額。公司擬將交易所得款項淨額用作一般營運資金。該交易對集團持續經營能力、損益及資產狀況有積極影響。