川普放話對中國輸美商品加稅 美元指數升至近兩週高點

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2018年11月27號18點18分

「川習會」將於本週登場，美國總統川普已放話，要對價值 2000 億美元中國輸美商品，調高關稅稅率；該消息使避險需求升溫，今 (27) 日美元指數應聲漲至近 2 週高點。

台北時間週二晚間 6 點 13 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.15 %，至 97.22。

投資人對全球經濟成長趨緩的擔憂情緒，推升避險需求；稍早，美元指數一度漲至 97.28，創近 2 週新高。

川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普揚言，他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

川普政府 9 月決定，對 2000 億美元的中國輸美商品，徵收 10% 關稅，並預計從 2019 年 1 月 1 日起，把稅率上調至 25%。

川普強調，他「不太可能」因北京當局要求，就暫緩調高稅率。

川普提到，蘋果公司 (Apple) 在中國生產的 iPhone 和筆記型電腦，也可能被涵蓋在加稅清單中。

中國駐美大使崔天凱在接受《華爾街日報》採訪時指出，中美貿易磋商，立場必須清楚、連貫，「如果有一方一直在變，這對磋商無益。」

崔天凱稱，雙方如果達成一致，就要遵守共識，並在此基礎上繼續前進，「不是今天有了初步共識，明天就推翻它。」