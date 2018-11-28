寒舍設定三大目標 加強旗下品牌整合 明年業績將更優

寒舍 (2739) 今日舉行媒體記者會，由新上任的執行長黃世安出席與會，他表示，上任後將設定三大目標，第一為加強旗下四館的人才交流，實行跨品牌的人才培育，第二為培養未來的管理者，擴大年輕族群的接班機會，第三則為導入科技，提升集團的服務品質及效率。寒舍董事會於今年 8 月 10 日通過新任執行長黃世安任命案，已於 9 月 5 日正式上任，黃世安曾任凱悅酒店集團亞太區業務副總裁，前後任職於香港、澳門、印尼峇里、台北及中國大陸東區，並領導過香港、新加坡、東京、首爾、雪梨、墨爾本、蘇州、北京及上海共 9 個地區的業務團隊。



除了三大目標外，黃世安表示，台灣觀光資源豐富，但缺乏整合性，未來將朝向「城市與郊區」的觀光組合，除了台北的寒舍、喜來登酒店外，也將結合礁溪寒沐酒店的溫泉及郊區景色，讓觀光客能夠享受不同的城市風貌。此外，也將積極整合旗下四個酒店的行銷資源，帶動各館間的連結，增進集團的品牌認知度。



而展望明年業績，黃世安認為，由於今年前三季受到喜來登裝修影響，約有 1/4 的房客無法銷售，然目前修裝已於 10 月底全數完工，在今年基期較低的情況下，明年業績將有明顯成長，此外，看好東南亞來台旅遊人數成長，也將力拼爭取高端團客及商務客，挹注明年業績表現。