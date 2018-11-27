寒舍旅展餐券狂銷近10萬客 整體業績達1.4億元 年增四成

2018 年台北國際旅展於昨日落幕，寒舍 (2739) 於旅展整體檔期，攜手旗下四館在線上線下旅展銷售共計創下 1.4 億元的業績，年增約四成，而六福 (2705) 今年旅展則因少了六福皇宮的挹注，業績低於去年表現，推估今年旅展加上旅展晚鳥，整體業績達 3,500 萬元。寒舍表示，截至 11 月 26 日 17:00 為止，旗下台北喜來登大飯店 / 台北寒舍艾美酒店 / 寒舍艾麗酒店 / 礁溪寒沐酒店 4 館，締造出旅展現場 8000 萬及線上旅展 6000 萬業績，其中，旅展現場業績年增 18%，線上旅展則因提早 10 天開跑，業績年增達 62%，整體檔期可望創下 1 億 4 千萬成績。而線上旅展則將延長至 11 月 30 日 23:59，將持續挹注業績表現。



寒舍指出，此次旅展台北喜來登十二廚餐券以銷售近 4 萬 5 千客穩占第一名，寒舍艾美探索廚房自助餐券則以突破 4 萬客銷售位居第二，而寒舍艾麗 LA FARFALLA 義大利餐廳亦漲破 1 萬 2 千客；而在住房部份，礁溪寒沐溫泉住宿券下殺最低 28 折，加上 12 月底前觀光局旅遊津貼，最高可補助 2,500 元，推升線上 / 線下銷售超出 3800 間。



而六福則提到，本次旅展加上今天加碼推出的旅展晚鳥，整體業績達 3,500 萬元，但由於本次旅展強碰選舉且少了往年民眾搶購的六福皇宮餐券及住宿券商品，因此整體業績較去年表現衰退約 1 成 8，本次熱賣商品則以六福莊住宿券及台北六福萬怡酒店的敘日自助餐券、六福村家庭四季無限玩樂護照最受消費者青睞。

