〈沙裡掏金好股票〉寒舍獲利穩 高端五星飯店業仍具利基

飯店業者雖然近來面臨供過於求的壓力，但高端五星飯店仍有其利基點，相對不受嚴重衝擊，其中，寒舍 (2739-TW) 長期以來股價處於低檔，法人認為，寒舍今年獲利可望在一次性開辦費用消失和礁溪寒沐酒店營運逐漸步上軌道下成長，後市可作為留意方向。

市場上有不少個股長交量長期低迷，觀察寒舍今年以來平均每月成交量不到 2000 張，換算每日成交量不到 100 張，三大法人買賣進出也少，僅外資零星進出，若獲利面逐漸持穩，後市仍值得留意。

過去兩年有不少新飯店陸續投入市場，競爭越來越激烈，寒舍去年既有飯店小幅衰退， 再加上礁溪寒沐認列開辦費用、新飯店營運尚未步上軌道等影響，全年稅後純益衰退約 58% 至 1.19 億元。

不過，隨著礁溪寒沐營運今年以來漸入佳境，挹注營收，且今年無一次性開辦費用認列，法人預期，全年獲利狀況可望較去年明顯回穩。

另一方面，台北喜來登在淡季期間開始進行較大規模的裝修，預計第 4 季完工，可為既有據點提升競爭力。

除了既有據點，寒舍也預計明年第 4 季再推出南京松江精品旅館，已與大陸建設簽訂租賃契約，定位為五星級商務酒店。

至於寒舍館外餐飲「寒舍樂廚」和「樂樂軒」在 5 月租約到期後不再續約，惟此過去營收佔比僅約 3-4%，影響並不大。

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