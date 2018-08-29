東奧8K商機引爆 面板雙虎量產65吋、75吋、85吋搶供貨先機

近期面板報價反彈，大陸 10 代線產能威脅仍在，面板雙虎卡位 8K4K 面板來因應未來景氣變化，今年觸控展不約而同展出 8K 大尺寸面板，友達 (2409) 下半年量產 85 吋面板，群創 (3481) 則是以 65 吋為優先，接著 75 吋、85 吋。友達將在下半年量產 8K 85 吋產品，結合全平面無邊框、HDR 超高動態範圍、超高刷新率、QD 量子點廣色域、曲面設計等創新技術，接著尺寸別擴及 75 吋、65 吋，為了搶攻大尺寸市場，將以后里 8.5 代線月產能 2.5 萬片新產能支應。



2020 年東京奧運將以 8K 訊號傳送，60 吋以上大尺寸 TV 掀起解析度主流規格更迭，將由 4K(3840x2160) 走向 8K(7680x4320)，根據市調機構 IHS Display 預期，今年 8K 在 60 吋以上大尺寸 TV 滲透率約 1%，到 2020 年急速成長到 9%，品牌廠在旗艦機種導入 8K。



群創董事長洪進揚說，公司為 4K 開發領先者，而 8K 亦然，儘管沒有大尺寸投入 OLED 資源，但是大尺寸 8K 技術足以與 OLED 抗衡，所開發 65 吋 8K Mega-Zone 解析度是同尺寸 OLED 的 4 倍，接著增加 75、85 吋產品。