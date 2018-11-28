賀建奎首度回應基因編輯嬰兒 稱大學不知情

日前宣布首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒誕生的南方科技大學副教授賀建奎，28 日終於現身，出席第二屆人類基因組編輯國際峰會。

賀建奎首先道歉，並說南方大學不知道實驗進行。他說：「我直接把結果公布了，事先也沒有公布資料，研究也沒有經過同行評議。這項研究已經提交給一個醫學期刊。」

賀建奎表示，HIV 依舊是很多發展中國家的重要疾病，很多造成很多死亡。前幾個月感染 HIV 的概率比很多其他寶寶也高很多。不能忽略它的嚴重性，也導致受到歧視。他對此項目成功很驕傲。

實驗違法並帶來重大爭議

儘管如此，賀建奎的做法帶來極大的醫學倫理爭議，中國官方也表示這是違法的。中國官員週二說，中國 2003 年頒布的法規禁止了以生殖為目的的人類基因編輯。在美國和歐洲，人類胚胎基因編輯也是禁地。

據《彭博》報導，這一消息的發布正值中美關係敏感時刻，美國總統川普和中國國家主席習近平將於幾天之後舉行貿易會談。中國培育本土創新的舉措，觸怒了美國官員，後者已就中國人才招募計畫，以及對其他挑戰美國經濟關鍵引擎的支持措施，均提出警告。

賀建奎的研究正在引發越來越多的爭議，這些爭議可能會加劇這世界兩大經濟體對全球科技主導地位的爭奪。

賀建奎也是中國「千人計畫」的一員，這項計畫希望讓過海外教育的研究人員回歸中國，幫助北京成為全球科技領頭羊。賀建奎於 2012 年回到中國，並入選了千人計畫。

回到中國後，賀建奎還成立了瀚海基因，這是家生產一種 DNA 測序機器的初創企業，這家公司網站上稱，他們也獲得了政府資助。