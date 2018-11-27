中國科學家稱基因編輯嬰兒引爭議 基因檢測概念股成焦點

首例基因編輯嬰兒引發的輿論風波仍在發酵，中國大陸相關部門正調查整起事件。

11 月 26 日，一則消息廣為傳播，一對名為露露和娜娜的基因編輯嬰兒在中國健康誕生。這對雙胞胎的一個基因經過修改，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病，進行此次基因編輯的是中國南方科技大學副教授賀建奎團隊。

這則消息引發公眾議論，各方紛紛表態與此事無關。南方科技大學聲明，此項研究工作為賀建奎副教授在校外開展，他目前留職停薪，學校對此事並不知情；122 位科學家共同簽署聯合聲明，對此項研究表示堅決反對和強烈譴責；深圳衛計委發布消息稱，深圳和美婦兒科醫院醫學倫理委員會未按要求進行相關備案。深圳市醫學倫理專家委員會已於 11 月 26 日啟動對該事件涉及倫理問題的調查。

在首例基因編輯嬰兒誕生前，賀建奎曾以研製出第三代單分子測序儀而聞名，而儀器產品的生產便是由瀚海基因完成的。今年 4 月，瀚海科技宣布完成 2.18 億元 A 輪融資，由同晟創投領投，希夷資產等五家機構跟投。目前，賀建奎持有瀚海科技 27.42% 股份，並通過珠海瀚海創夢科技管理合夥企業間接持股 9.23%，總計持股比例達 33.25%，為最大股東。

賀建奎目前未回覆相關詢問。

陸股基因檢測概念股昨上揚

市場方面來看，基因話題也在引燃了相關概念股，基因檢測指數概念當天上漲 1.07%，相關板塊在午盤拉漲。冠昊生物以 5.56% 漲幅領先，其次是新開源和中源協和，龍頭股華大基因午盤反彈翻紅。

輿論所普遍關注的是，基因編輯嬰兒是否符合醫學倫理規範？賀建奎在新聞稿後弣上了深圳和美婦兒科醫院的醫學倫理委員會的審查。但一位簽字出現在文件上的和美醫院人士隨即予以否認，稱委員會進行過相關討論，但對簽字一事沒有印象，文件可能是偽造。

中國深圳市醫學倫理專家委員會 11 月 26 日下午發表聲明，將「世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒在中國誕生」啟動對該事件涉及倫理問題的調查。

聲明指出，原中國國家衛生計生委於 2016 年公布的《涉及人的生物醫學研究倫理審查辦法》，明確規定：從事涉及人的生物醫學研究的醫療衛生機構是涉及人的生物醫學研究倫理審查工作的管理責任主體，應當設立倫理委員會，並採取有效措施保障倫理委員會獨立開展倫理審查工作。醫療衛生機構未設立倫理委員會的，不得開展涉及人的生物醫學研究工作。

中國 122 位科學家也發布聯合聲明，表示堅決反對和強烈譴責。聲明中說：「對於在現階段不經嚴格倫理和安全性審查，貿然嘗試做可遺傳的人體胚胎基因編輯的任何嘗試，我們作為生物醫學科研工作者，堅決反對、強烈譴責。」