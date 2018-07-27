龍燈-KY大股東加碼挺 Q2營運拚轉盈 全年獲利有望挑戰2元

農業生技公司龍燈 - KY(4141) 受惠產品組合改善，第二季毛利率可望提升至四成之上，業外在人民幣貶值下將認列匯兌利益，單季營運將由虧轉盈，下半年在歐洲、南美等市場旺季推升下，營運將進一步衝高，全年 EPS 有機會挑戰 2 元，較去年大幅改善。看好公司未來營運成長表現，大股東也以實際行動加碼自家股票力挺，根據內部人持股異動申報，由董事長羅昌庚擔任法人代表人的 Idea Global，持股由 106 年 5 月 3008 張，至 107 年 6 月增 6017 張，已經逢低加碼 3000 餘張。



上半年合併營收 43.1 億元，較去年同期小增 1.47%，其中，第二季營收較前一季增加約一成，在中國原物料價格回穩、人民幣貶值及新產品的挹注下，毛利率將明顯回升，法人預估有機會回到四成之上。業外方面，人民幣的貶值下迴轉第一季的所提列之匯損，4、5 月巴西幣受美元升息因素影響，大幅貶值之後目前亦出現止貶反升的現象，影響不大，整體業外將帶來不小的獲利迴轉，單季營運將由虧轉盈。



龍燈表示，公司近年著手降低巴西等拉丁美洲銷售比重，及管控公司營運費用，亦已初見成效，下半年旺季業績可望進一步攀升，法人預估，全年獲利有機會挑戰 2 元。