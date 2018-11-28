20年的增長終於迎來拐點！美國公司現金儲備大幅下滑近10%

在川普稅改的影響之下，美國公司海外現金加速回流，過去 20 年現金儲備持續增長的態勢可能終於迎來了拐點。

國際評級機構穆迪在周二發布的報告中稱，美國公司持有的現金儲備在去年底見頂，當時為接近 2 兆美元。隨著川普稅改政策的實施，美國公司在海外囤積現金的動力下滑，導致今年上半年現金儲備總量較去年底降低 1900 億美元，降幅為 9.5%。

穆迪這一報告考察了 949 家該公司給予評級的美國非金融公司，數據顯示，美國公司減少的現金準備可能主要被用於直接回饋股東，今年上半年股票庫藏股金額年增率增加了大約 950 億美元，增幅達到 40%。

與此同時，美國公司投資支出也在保持增長，在截至今年 6 月的 12 個月時間裡，投資支出增長 700 億美元，年增率增幅為 9%。不過穆迪報告並未將其歸因於稅改因素，稱在稅改之前這就已經在快速增長，2017 年全年增速就有 6%。

因為將海外現金匯回美國要被徵稅，所以在過去多年中，存在大量海外業務的美國公司寧願將現金存放在業務所在地。但隨著去年底川普稅改的實施，美國公司將盈利囤積在海外以避免匯回美國需要繳稅的動力不在。

今年 1 月底，在海外擁有巨額現金的蘋果公司表示，預計海外回流資金將需要交稅 380 億美元。而根據 15.5% 的稅率計算，這意味著蘋果計劃匯回 2450 億美元的資金，幾乎相當於蘋果在海外持有的所有現金。

截至去年 11 月，該公司在國內和海外擁有現金 2689 億美元。蘋果首席財務官 Luca Maestri 在 8 月份的一次電話會議上表示，蘋果公司持有的現金 94％不在美國。

緊接着蘋果這一計劃的公布，川普就得意的表示，蘋果公司將從海外帶回數千億美元的決定是「美國工人們和這個國家的巨大勝利！」「我老早就承諾過，我的政策將使得像蘋果這樣的企業往美國帶回大量金錢。很高興看到蘋果公司跟進了減稅政策。」