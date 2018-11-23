WTO：G20國家貿易限制激增 涉及貿易額4810億美元

世界貿易組織 (WTO) 週四 (22 日) 指出，G20 國家在今年 5 月中 - 10 月中的半年間，採取了 40 項新的貿易限制措施，涉及貿易額約為 4810 億美元。WTO 表明，這個規模創下 WTO 監測以來新高，是前一時期的 6 倍。

WTO 總幹事 Roberto Azevedo 透過聲明表示，貿易限制進一步升級，仍然是一個真實的威脅。如果繼續沿著當前的路線前進，經濟風險將會增加，對全球成長、就業及消費者價格帶來潛在影響。

Azevedo 表示，WTO 在盡全力幫助緩解局勢，但解決問題需要 G20 的政治意願和領導。G20 各國領導人下週將在阿根廷會面。

WTO 所稱的貿易限制措施，定義為新的或增加的關稅、海關規定及原產地規則限制。

WTO 指出，新實施的貿易限制中，有 4 分之 3 是提高關稅，其中許多是針對川普於 3 月加課鋼鋁關稅後，所採取的報復行動。

WTO 表示，監測報告是出於「透明」的目的，這個統計還不包括已經宣布，但未真正實行的措施，有一個 G20 國家曾要求把其關稅報復措施從監測報告中剔除。

除了限制措施之外，WTO 表示，G20 國家每月平均實施 7 項新的自由化措施，也符合自 2012 年以來的趨勢。自由化措施所涵蓋的貿易額為 2160 億美元，比上一次報告多出 2.5 倍。其中有 3 分之 2，歸因於中國下調了超過 1400 個稅目的汽車、零組件和其他產品關稅。

經過一年的貿易衝突後，美國總統川普預定在月底峰會期間，在阿根廷會面。美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 淡化了雙方達成協議的可能性，並表示，美國仍計畫在明年 1 月 1 日，將 2500 億美元中國產品的關稅提高。