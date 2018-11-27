健鼎汽車板營收年複合成長率近4成 今年將突破百億元

據研調統計，敬鵬 (2355-TW) 去 (2017) 年汽車板出貨金額以 5.84 億美元，打敗日商大廠 CMK 躍居全球汽車板龍頭，但就各汽車板廠成長力道來看，健鼎 2010 到 2017 年汽車板營收年複合成長率高達 39.2%，超越敬鵬的 18.3%，表現更為強勁；法人估，健鼎今年來自汽車板的營收將突破 100 億元大關。

健鼎 2012 年開始在汽車板市場展現開發及製程實力，一步步獲得 Tier 1 汽車電子廠認證與下單，健鼎本身也淡出毛利率表現不佳的筆記型電腦板、光電板，營收比重明顯滑落。

健鼎 2017 年營收 458.19 億元中，汽車板占營收比重已達 20.2%，今年前 3 季營收 389.93 億元中，汽車板營收比重也超越 20%。

依健鼎最新出貨結構來看，第 3 季營收 147.23 億元，其中汽車板 18.9% 比重最高，其次手機 18.1%，第三則為光電板 15.6%；三者合計占健鼎第 3 季營收 52.6%

法人認為，健鼎在美中貿易大戰影響下，第 4 季營收成長力道有壓，第 3 季將是今年高峰，全年營收估約 519 億元，但汽車板營收將持續成長，有助全年汽車板營收突破 100 億元大關。

健鼎主管指出，目前汽車板也篩選有利的訂單承接，將進一步汰除利潤率低的訂單。