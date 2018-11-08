PCB廠健鼎Q3營收、獲利同創新高 前3季EPS 6.61元

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 第 3 季營收 147.23 億元續創新高，今 (8) 日公布的最新財報數據顯示，第 3 季稅後純益也以 16.46 億元攀登巔峰，單季每股純益 3.13 元；累計前 3 季稅後純益 34.73 億元，每股純益為 6.61 元。

健鼎第 3 季營收 147.23 億元，續創新高紀錄，季增 15.55%，年增 19.7%；受惠有利生產經濟規模及匯兌因素，單季毛利率以 20.55% 創 31 季以來新高，明顯超越法人原估計的 19% 毛利率水準，也勝過泰鼎 (4927-TW) 第 3 季毛利率的 19%。

健鼎前 3 季營收為 389.93 億元，年增 17.37%，毛利率為 18.16%，年增 0.19 個百分點，稅後純益達 34.73 億元，年增 6.87%，每股純益為 6.61 元。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎科技本季湖北仙桃廠將新增 60 萬平方呎，推升全產能到兩岸每月 960 萬平方呎。目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎今日也公布 10 月營收 47.01 億元，月減 4.1%，年增 13.14%，累計前 10 月營收為 436.94 億元，年增率 16.9%。本土券商認為，在美中貿易大戰的影響之下，健鼎第 4 季營收成長力道受阻，第 3 季將是今年高峰，全年營收估約 519 億元，創新高，年增 13.47%，明年將持續成長到 539.1 億元。