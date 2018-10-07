蘋果供應鏈健鼎新產能本季加入 但全年獲利受這些因素影響

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 本季湖北仙桃廠新增產能開出，每月約 60 萬平方呎，兩岸全產能將擴充到 960 萬平方呎，本土券商最新出爐報告指出，健鼎今年第二、三季營收連創高，全年營收將達 519 億元，但獲利恐較去年衰退 1.33%，估每股純益為 8.2 元；健鼎直指，有二個主要干擾變數存在。

健鼎主管指出，今年獲利方面 2 個變數干擾，包含台灣營所稅由 17% 調高為 20%，且健鼎在中國用人民幣支付水、電及工資等費用，受人民幣匯率變動不確定影響，且健鼎主要 PCB 生產基地在江蘇無錫，8 月 1 日起無錫基本工資上調 7%，對下半年成本增加帶來不利因素。

健鼎 7 月營收 48.26 億元創單月新高，8 月再以 49.95 億元改寫新紀錄，第二、三季營收連創高，估第 3 季營收可達 140 億元水準，但本土券商認為，在美中貿易大戰的影響之下，第 4 季營收成長力道受阻，第 3 季將是今年高峰，全年營收估約 519 億元，創新高，年增 13.47%，明年將持續成長到 539.1 億元。

券商報告指出，健鼎今年獲利恐較去年衰退 1.33%，降到 43.08 億元，估每股純益為 8.2 元。

健鼎去年營收 458.19 億元，稅後純益達 43.66 億元，年增 22.19%，每股純益為 8.31 元，年度獲利創歷史次高紀錄。

健鼎 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎。