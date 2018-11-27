中華電MOD 200萬目標可望提前達陣 積極發展4K內容 盼明年單月損平

中華電信 (2412) 今(27)日舉行「MOD 微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮，中華電信董事長鄭優表示，目前 MOD 用戶已接近年度目標 200 萬，若以今年底期限而言，可望提前達標。此外，中華電信明年 MOD 除加強在內容外，也將積極發展 4K 內容，同時希望明年下半年 MOD 能夠出現單月損平的局面。本屆「MOD 微電影暨金片子創作大賽」吸引全國 316 支創意團隊及知名演員共襄盛舉，其中有創新高 39 部作品以 4K 規格拍攝，中華電信表示，為讓優秀作品有更多曝光的機會，所有參賽作品隨後將以 HD 高畫質上架於 MOD 平台上。



鄭優表示，中華電信致力培植新生代影視創作人才，支持微電影創作者，連續五年投入大量資源、獎金及作品曝光平台舉辦微電影創作大賽，中華電信深耕影視產業，深知「內容為王」的重要，也確信優秀的內容必須倚靠好的平台承載，兩者相輔相成，才能促進影視產業與硬體科技的持續進步。



鄭優強調，希望透過舉辦 MOD 微電影大賽支持在地原創數位內容，培育台灣電影優秀人才，並以中華電信最具優勢的平台資源，為優秀的創作者提供一個高能見度的舞台，藉以提升整體影視產業競爭力。



此次頒獎典禮揭曉百萬得主，社會組《紐約下雪了》獲本屆百萬首獎及最佳女演員劉馨檜兩項大獎，在超過 300 部影片中脫穎而出，成為今年最大贏家，而同屬社會組的《世界之王》則奪下百萬「中華電信合作獎」；倍受關注的「愛爾達劇本合作獎」則由李千娜及梁正群主演的《最後的記憶》雀屏中選；今年競爭最激烈的「4K 影片特別獎」經評審團數次討論後由社會組的作品《C》以攝製及創意兼具的平均表現獲得青睞。