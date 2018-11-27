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中華電MOD 200萬目標可望提前達陣 積極發展4K內容 盼明年單月損平
※來源：財訊快報

中華電信 (2412) 今(27)日舉行「MOD 微電影暨金片子創作大賽」頒獎典禮，中華電信董事長鄭優表示，目前 MOD 用戶已接近年度目標 200 萬，若以今年底期限而言，可望提前達標。此外，中華電信明年 MOD 除加強在內容外，也將積極發展 4K 內容，同時希望明年下半年 MOD 能夠出現單月損平的局面。本屆「MOD 微電影暨金片子創作大賽」吸引全國 316 支創意團隊及知名演員共襄盛舉，其中有創新高 39 部作品以 4K 規格拍攝，中華電信表示，為讓優秀作品有更多曝光的機會，所有參賽作品隨後將以 HD 高畫質上架於 MOD 平台上。

鄭優表示，中華電信致力培植新生代影視創作人才，支持微電影創作者，連續五年投入大量資源、獎金及作品曝光平台舉辦微電影創作大賽，中華電信深耕影視產業，深知「內容為王」的重要，也確信優秀的內容必須倚靠好的平台承載，兩者相輔相成，才能促進影視產業與硬體科技的持續進步。

鄭優強調，希望透過舉辦 MOD 微電影大賽支持在地原創數位內容，培育台灣電影優秀人才，並以中華電信最具優勢的平台資源，為優秀的創作者提供一個高能見度的舞台，藉以提升整體影視產業競爭力。

此次頒獎典禮揭曉百萬得主，社會組《紐約下雪了》獲本屆百萬首獎及最佳女演員劉馨檜兩項大獎，在超過 300 部影片中脫穎而出，成為今年最大贏家，而同屬社會組的《世界之王》則奪下百萬「中華電信合作獎」；倍受關注的「愛爾達劇本合作獎」則由李千娜及梁正群主演的《最後的記憶》雀屏中選；今年競爭最激烈的「4K 影片特別獎」經評審團數次討論後由社會組的作品《C》以攝製及創意兼具的平均表現獲得青睞。

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