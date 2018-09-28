經濟部公布344筆閒置土地 燁輝、中纖成囤地大戶

經濟部今 (28) 日公布旗下 62 處工業區產地用地情形，至 2018 年 7 月底前，合計共 344 筆，面積共 214.5 公頃，其中燁輝 (2023-TW) 旗下 8 筆土地共 21 萬餘平方公尺、中纖 (1718-TW) 旗下 6 筆土地共 20 萬餘平方公尺最多，被外界視為屯地大戶。

經濟部表示，經公告的閒置土地，都是立即可以使用的土地，目的是強化使用，公告後還有輔導、罰鍰、拍賣等漸進策略，對台商回流是否有幫助，都需要再媒合評估。

根據經濟部公告閒置土地，以中度 142.1 公頃最多，北區 (含東區) 及南區各約 33.1 及 39.3 公頃。除了燁輝、中纖外，正新 (2105-TW) 、振鋒企業及中油 (1328-TT) 同業擠上屯地排行榜。

不過，跟去年經濟部公布的閒置土地 389.9 公頃相比，減少 44.99%，經過經濟部工業局排除建蔽率過低、污染土地及輔導等，目前閒置土地為 214.5 公頃。

經濟部工業局指出，外界有聲音認為北部土地過少，價格過高等，閒置土地活化開發，最終媒合重點仍是價格，部分廠商甚至屬意非工業用地或是丁種建築用地，重新變更土地使用，可能就會延後擴廠等時間，目前閒置土地還是以地主活化使用為優先，因應美中貿易戰的台商回流土地需求，將會持續盤點。