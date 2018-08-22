高雄EG1恢復生產 EG3更換選擇率佳觸媒 中纖轉機動能強勁

歐洲 PET 瓶裝粒供應吃緊，當地 EG(乙二醇)報價喊價 950 美元，中纖 (1718) 高雄年產能 7.5 萬噸 EG1 恢復生產，為了降低主要原料乙烯耗用量，EG3 廠將更換選擇率較佳觸媒，觸媒選擇率將由 86% 提高至九成，原料成本下降，高雄廠產能恢復，全年銷售目標為 48 萬噸，今 (22) 日股價大漲逾 6%，來到 12.25 元，創下 2015 年 1 月中下旬以來新高。今年 EG 新增產能為近三年最少一年，供需結構有所改善，加上 EG 最大耗用市場 - 大陸自去年 7 月禁止廢塑料進口，約有 250 萬噸 PET 產品採用原生料，200 萬噸聚酯化纖產能開出，開工率維持九成以上高檔，今年第一季 EG 一度短暫跌破 900 美元，很快地又站回到 900 美元。



EG 供需改善，報價維持 900 美元之上，中纖第二季營收來到 71.93 億元，稅後盈餘 4.52 億元，每股稅後盈餘 0.4 元，合計上半年稅後盈餘 9.88 億元，每股盈餘 0.87 元，超越去年全年稅後盈餘 7.93 億元，每股稅後盈餘 0.7 元，轉機動能強勁。



中纖高雄舊廠擁有 EG1、EG2 兩條線，年產能各為 7.5 萬噸，過去兩年因人力不足停工，只有高雄新廠年產 20 萬噸產能維持運轉，今年 3 月 EG1 恢復生產，加計南亞 (1303) 合資成立南中石化年產能約 36 萬噸，若以 3 成投資比重，換算 EG 年產能約 16 萬噸，合計全年 EG 銷售達 48 萬噸。