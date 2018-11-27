比特幣跌跌不休 像騙局一場

比特幣連連打破各種記錄，但大多是不良記錄。再過幾天，又將創下一項四年來的新記錄。

自 2014 年 10 月以來，比特幣不曾出現連續四個月皆下跌的走勢。但 11 月收低，幾成定局，屆時將為自 8 月以來，每個月皆下跌，再創連續四個月下跌記錄。

2014 年 10 月 31 日，即前一次連續四個月皆下跌走勢結束時，比特幣報 336 美元。

11 月開盤，比特幣價格猶高於 6500 美元，至今已大跌逾 40%，自 8 月 1 日開始的四個月以來，該全球最著名的數位貨幣則已狂跌了逾 50%。

在這四個月期間，許多著名投資人紛紛預測底部。諾沃格拉茨 (Michael Novogratz) 於 9 月 13 日發布推文說，「我認為昨日低點已至。」當時比特幣價格略高於 6000 美元。

9 月 30 日，Fundstrat 全球顧問公司調查發現，44% 的投資人相信比特幣的低點已至。在 10 月 4 日公布的研究報告中，Fundstrat 公司說，參與一項私人晚宴的機構投資人中，有 54% 說數位貨幣的最壞情況已過。

現在，由於抄底者虧損慘重，批評者聲音因而比往更大。他們說，數位貨幣就是一種詐騙行業。

分析師 Wolf Richter 在最近發布的報告中說：「這就是一場騙局，於 2017 年 12 月至 2018 年 1 月初，達到了鼎盛期，而後便垮了。」

週二，比特幣報 3729.45 美元。