大樹將積極拓點門市 明年店面數將再成長38%

大樹 (6469-TW) 舉行法說會，說明公司營運概況，總經理鄭明龍表示，預計 2019 年總店面數將達 150 家，較今年 109 家成長 38%，並在還沒有門市的苗栗、宜蘭與台東分別補齊門市布局，將據點深入各地。

鄭明龍指出，大樹藥局數有明顯成長，從一開始 25 家店，截至今年 11 月，已經有 109 家，在店面發展方面也有顯著改變，特別的是，今年發展出來的「四代店」有別於傳統一般藥局，可在門市裡使用各種測量儀器，同時數據會保存至雲端，方便下次病患來領藥時，能夠更有效率地找出符合的藥品。

鄭明龍說明，隨著門市愈來愈多，2013 年至 2018 年大樹營收連續 5 年呈現正成長，也顯示大樹藥局門市能創造高黏度的消費群，不過剛開的新門市通常會經歷較長的會員累積期，並有更多花費須支出，但只要撐過第一年的虧損期，之後開始獲利，一般都可持續成長。

大樹近年來也往電商領域發展，和阿里巴巴與蝦皮合作，跨足電商通路銷售，並推動線上藥師諮詢服務，讓消費者能夠隨時進行諮詢，目前大樹是蝦皮官方唯一線上藥局。鄭明龍強調，未來將發展更多線上線下通路系統，並以網路影音，讓消費者檢視共多的商品，加強互動感。

鄭明龍指出，大數雖然目前以商圈型為主，但現代人消費習慣改變，到店取貨也變成一個重點，大樹未來展店數到達一定規模後，將移往社區型藥局發展。