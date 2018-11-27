歐股盤前─市場關注義大利預算僵局、川習會 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.3%

市場持續關注義大利預算僵局，以及本週登場的「川習會」，今 (27) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.3%。

台北時間週二下午 3 點 15 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.35%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.01%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.02%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.41%。

週二亞股多走揚，截至發稿，上證綜指下跌 0.04%，深證成指上漲 0.25%；南韓 Kospi 指數上漲 0.79 %，日經 225 指數上漲 0.64 %；台股收漲 13.26 點，至 9778.62 點。

義大利副總理兼內政部長 Matteo Salvini 日前暗示，不排除修改 2019 年預算案赤字目標；該消息使義國與歐盟之間的緊張關係，獲得緩解可能。

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，該案最大爭議在於，義國財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普揚言，他會按計畫，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，提高關稅稅率至 25%；他並稱，若未能與中方達成協議，美國將另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，稅率可能是 10% 或 25%。

川普提到，蘋果公司 (Apple) 在中國生產的 iPhone 和筆記型電腦，也可能被涵蓋在加稅清單中。

週一美股反彈收高，擺脫上週大跌陰霾，道瓊工業指數收漲 354.29 點 (1.46%)，至 24640.24 點；標普 500 指數收漲 40.89 點 (1.55%)，至 2673.45 點；那斯達克指數收漲 142.87 點 (2.06%)，至 7081.85 點。