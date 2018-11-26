傳義大利態度軟化 可能降低赤字目標 歐元漲逾0.3%

面臨歐盟懲處的義大利，據傳態度出現軟化，可能降低赤字目標；該消息一出，激勵今 (26) 日歐元兌美元走揚。

台北時間週一下午 5 點 25 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.37%，至 1.1378。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，該案的最大爭議在於，義國財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%，赤字目標不僅遠高於前任政府，更直逼歐盟規定的 3%。

歐盟執委會曾多次表示，此案嚴重違反歐盟預算規定，要求義國政府修改。

但義大利政府態度強硬，遲遲不願修改預算案；歐盟執委會遂於 11 月 21 日宣布，將對義國進行懲處，祭出過度赤字程序 (EDP) 的第一步。

歐盟執委會副主席 Valdis Dombrovskis 當時對媒體表示，義國未能遵守預算規定，採取過度赤字程序，是必要的。

路透社週一引述不具名消息來源說法，稱義國政府稍晚將舉行會議，討論降低赤字目標議題。

消息來源指出，此舉有助推動義大利政府與歐盟展開談判，避免歐盟啟動懲處措施。

據歐盟執委會估算，義大利的總負債額，高達 GDP 的 131%；歐盟執委會稱，負債累累的成員國，可能引發金融穩定疑慮，並對經濟活動造成壓力。