〈機構報告〉日本iPhone Q3銷量年增27.5%！安卓陣營衰退9%

日本 IDC 在週一 (26 日) 發表了 2018 年第 3 季日本國內行動電話市場出貨量。統計資料顯示，2018 年第 3 季 (7-9 月) 的行動電話出貨量，與去年同期相比增加 6.1% 達到 745 萬台，分拆細項，其中，智慧型手機的去年同期比增加 5.6% 為 732 萬台；一般型手機的數量則為 13 萬台。

註：一般型手機的出貨當中，皆為針對兒童市場、功能受到限制的機種。

日本 Q3 智慧型手機出貨成長 5.6% 主因，在於蘋果 9 月發表的新款 iPhone，出貨量較去年同期增加 27.5% 共計 353 萬台；而 Android 陣營的合計數量為 378 萬台，較去年同期相比減少 9.0%，中斷自 2016 年第 3 季開始的「連 8 季」年增率成長。

至於各家廠商的表現，第 1 名寶座仍是蘋果 iPhone 市占率 47.4%，出貨量高達 353.4 萬台，維持第 2 名的 SHARP 在主力 AQUOS R2 等機種加持下取得 11.9% 或 88 萬台，第 3 名是在簡易型智慧型手機市場表現亮眼的富士通的 10% 或 74 萬台，第 4 名索尼 7.8% 或 58 萬台，第 5 名是以中階機種為主力的京瓷 7.2% 或 53 萬台。

日本 Q3 智慧型手機大廠出貨量與市占率 圖片來源：IDC

當中，SHARP 較去年同期增加 7.4%，富士通也增加了 6.9%。而另一方面，索尼減少 30.7%，京瓷減少 31.6。其他以虛擬行動網路服務提供者 (MVNO) 市場為主的不鎖卡 (SIM-Free) 機種，數量為 36.7 萬台。

日本 IDC 的「PC、行動裝置與客戶解決方案」資深市場分析師菅原啟說，「今年因為蘋果在 9 月推出新款 iPhone，故出貨量超越去年」。他還表示，「2018 年第 4 季除了 iPhone XR 之外，Android 陣營有 AQUOS Zero、Xperia XZ3 等採用 OLED 螢幕的旗艦機種推出，市場的活性化還是令人期待」。