分析師推估OPEC將宣布減產100-150萬桶原油

據美國諮詢公司 JBC Energy Group 總裁兼創始人 Johannes Benigni 評估，石油輸出國家組織 (OPEC) 下週在維也納舉行會議，因擔心美中貿易戰、供應過剩和需求放緩，預計將減少石油產量。

他認為，「OPEC 可能會透過選擇合適的語言來穩定石油市場。」「他們將表明減產幅度在 100 萬至 150 萬桶之間，而一旦這樣做了，市場可能就會穩定下來。」

據《路透社》週一 (26 日) 報導，沙烏地阿拉伯 11 月將石油產量提高至歷史新高，日產量達到 1110 萬桶至 1130 萬桶。

11 月 30 日到 12 月 1 日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的 G-20 會議，市場謹慎地等待會議結果以解決華盛頓與北京之間的貿易爭端。OPEC 領導人則將於 12 月 6 日聚集在維也納，討論如何管理石油產量、供應過剩和需求放緩等問題。

Benigni 說：「真正出現供過於求的是美國生產的輕質原油。」「因此，對 OPEC 目前的期望或希望來說，是價格會走低，需求可能會回升。」

政治壓力也正逐漸加重，美國總統川普用推文力促低油價，並敦促 OPEC 拒絕減產。會議出席者包括非 OPEC 的全球第二大原油生產和出口國俄羅斯。

Benigni 說，「問題在於，俄羅斯準備在 60 美元價位削減產量嗎？。」

油價週一回升，上漲接近 3%，但在沙烏地阿拉伯 11 月增產消息後市場仍然擔憂。布蘭特原油期貨價格上漲 2.9%，收於每桶 60.48 美元。美國西德州中質原油 (WTI) 原油上漲 2.4%，收於每桶 51.63 美元。

油價上週五 (23 日) 觸及 2017 年 10 月以來的最低點。