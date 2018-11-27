能源盤後—沙俄領袖G20碰面 提高減產臆測 激勵美原油收8週最大漲幅

週一 (26 日) 交易，原油價格收高，美國原油在經歷 3 年來最嚴重跌幅後，收創近 8 週最大單日漲幅。

本週沙國和俄國領導人將出席 G20 會議，提前推動 12 月 6 日 OPEC 會議的減產臆測。

1 月交割的 WTI 原油上漲 1.21 美元或 2.4%，收每桶 51.63 美元，根據道瓊市場數據，這是自 10 月 1 日以降最大漲幅，也是最大上漲金額。

1 月交割的 WTI 原油週一走勢

上週五因應假期而縮短交易時間，WTI 原油當日大跌 7.7% 至每桶 50.42 美元，為 2015 年 7 月 6 日以降最大單日跌幅，也是 2017 年 10 月 9 日以降最低收盤價，甚至還創下連續 7 週收跌記錄，上週收跌 10.6%。

1 月交割的全球基準 Brent 原油價格週一也反彈，上漲 1.68 美元或 2.9% 至每桶 60.48 美元。上週五該契約收低 6.1% 至每桶 58.80 美元，上週 Brent 累計跌幅近 12%。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，沙國和俄國的「(G20) 出席強化了這個印象，即兩國願意在 OPEC 會議前夕試圖達成協議。」先前外媒報導提到，沙國產量已經自本月稍早的 1080 萬 - 1090 萬桶提高到每日 1120 萬桶。

對全球石油供應過剩的擔憂讓 OPEC 會議蒙上陰影，報導引述消息來源稱 OPEC 可能藉由維持 2016 年設定的產量目標，研議解決方案以重新平衡供需，又不會讓價格跳增太高。

同時，上週風險資產也受到衝擊，本週也可望獲得支撐，因為中美領導人預計在 G20 上碰面，可能讓長期膠著的貿易議題有所進展。

其他能源方面，12 月交割的天然氣期貨下跌 6 美分或 1.4%，收每百萬 Btu 4.248 美元，上週收升 0.8%，但上週五跌幅超過 3%。

12 月交割的汽油期貨上漲 3.7% 至每加侖 1.443 美元，上週共下跌 11.8%，創 2016 年 2 月以降最大單週跌幅，主要是上週五下跌近 8%，創 2009 年 2 月 2 日以降最大單日跌幅。

12 月熱燃油上漲 0.9% 至每加侖 1.893 美元，上週跌幅 9.5%，週五也以 4.8% 跌幅收在 3 月以來最近月的最低收盤價 1.8762 美元。