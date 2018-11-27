美利達明年電動自行車營收占比上看三成 中國業績有望回溫兩成

隨電動自行車出貨暢旺，美利達 (9914) 第四季營運持續添柴，本業獲利有望維持高檔表現，法人指出，雖 10 月受到電池模組缺貨影響，但目前電動自行車的訂單達成率仍達 90-95%，全年出貨上看 15 萬台，而明年以達成率 90-95% 預估，全年訂單上看 19 萬台，營收占比有望達三成。法人表示，美利達目前車種逾 2000 款，電動自行車占比約 10%，單價平均落在 1400-1600 美元間，最高則上看 3000 美元，優於一般自行車水準，而明年隨電動自行車銷售持續暢旺，有望帶動整體單價成長 5-10%，營收貢獻有望較今年成長逾三成。



而在中國部分，自 2016 年受到共享單車衝擊後，美利達近年在中國業績疲弱，今年自行車出貨約 20 萬輛，法人預估，由於今年基期較低，明年中國業績將小幅升溫，有望年增兩成，但仍須 2020 年後業績才會逐步恢復水準。