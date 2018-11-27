美元指數再度站上97 人民幣中間價報6.9463下調10點

新浪財經訊 11 月 27 日，美元指數再度站上 97，人民幣中間價報 6.9463，下調 10 點，上一交易日中間價報 6.9453 ，在岸人民幣上一交易日收報 6.9351。

美聯儲 “二號人物” 今晚登場 小心美元急跌一幕重演

本週投資者將迎來諸多美聯儲官員的講話，對於美元多頭而言，定於北京時間週二（11 月 27 日）晚間的美聯儲副主席講話，將是首個重要挑戰。事實上，克拉里達在近期的一次講話曾引發匯市劇烈波動，美元出現快速下跌一幕。假如今晚他再度發表鴿派言論，美元可能會再度遭到拋售，金價或將受到提振。

週一，美元兌多數十國集團（G10）貨幣上漲。 ICE 美元指數位於 97 關口上方。

德拉基謹慎態度再度打壓歐元

受意大利政府考慮降低赤字目標以及歐盟週末通過了英國脫歐協議這兩則利好消息的提振，歐元 / 美元強勢反彈，最高升至 1.1383。不過，好景不長，歐洲央行行長德拉基最新講話釋放出謹慎基調，歐元自高位迅速回落，稍早一度承壓的美元則加速反彈至平盤略上方。目前投資者聚焦週三美聯儲主席鮑威爾的講話和周四美聯儲發布 11 月 7-8 日會議記錄，從中尋找美聯儲未來可能加息多少次的進一步線索。全球經濟增長放緩，令人預期美聯儲可能較之前的預期更早暫停緊縮週期。



德拉基和他的兩位高級副手今日表示，歐元區已經失去了一些增長動能，但這在很大程度上是正常的，不足以打亂歐洲央行進一步撤走刺激舉措的計劃。在這些講話發表前，數據顯示，德國 11 月企業景氣判斷指數跌幅超過預期。

人民幣匯率企穩反彈 將延續區間震盪

11 月以來，美元指數波動加大，整體在 96.2-97.7 的高位運行；同期，人民幣兌美元匯率總體持穩，尤其最近兩週波動較小。分析人士指出，近期外匯市場走勢受全球市場情緒變化影響較大，雖有避險情緒支撐，但機構對美聯儲或暫停加息的預期有所升溫，美元指數能否繼續大幅上行存疑；與此同時，中國一系列穩增長政策正逐步落地，市場對國內經濟的未來預期有所改善，利於人民幣匯率持穩運行。總的來看，預計年內人民幣兌美元將延續區間震盪。

對於美元指數走勢，申万宏源證券固收團隊指出，高利率環境對於美國中期經濟下行的風險正在逐步累積，當前市場對 12 月美聯儲加息已經有充分預期，但如果經濟通脹數據持續低於預期，明年加息步伐可能會有所放緩。在全球經濟放緩壓力下，美元指數表現還取決於與其他貨幣的相對強弱關係，因此短期來看，美元指數表現並不弱。