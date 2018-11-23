〈每日外資外匯觀點〉英鎊暴衝 若能避免無協議脫歐 明年第一季上看1.36

周四感恩節交投清淡，美元在聯準會暫停升息的預期升高及多家投行相繼唱空下持續下跌，持續在 97 以下震盪；英鎊則受到脫歐協議達到政治面一致大漲，隨後又因直布羅陀問題未解決而大跌。

加拿大帝國商業銀行認為，英國脫歐協議通過，英鎊大幅震盪的走勢才會結束。若能夠避免無協議脫歐，預期英鎊兌美元明年第一季上看 1.36，第三季上看 1.42。

英鎊兌美元

Dailyfx 財經網站指出，本周英國和歐洲脫歐談判至為關鍵，對英鎊走勢將產生重大影響，若最終能達成協議，將有助英鎊走勢。

外媒報導，美國聯準會 (Fed) 明年可能暫停升息，引爆市場話題，Columbia Threadneedle Investments 基金經理兼固定收益全球副主管 Gene Tannuzzo 表示，聯準會 12 月還不至於暫停升息腳步，但明年上半年幾乎肯定會這麼做。

Insight Investment 高級基金經理 Gautam Khanna 也認為，近期金融市場波動加劇，聯準會可能會重新評估原預定的明年升息步伐。

先鋒集團 (Vanguard Group) 投資策略主管兼首席經濟學家 Joseph Davis 指出，在美國經濟預期放緩下，聯準會升息將面臨壓力，明年可能暫停升息。