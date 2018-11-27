【異動股】創投概念股高開低走 新華傳媒(600825-CN)繼續漲停

11月27日消息，創投概念股早盤再度活躍，截止發稿，新華傳媒(600825-CN)繼續漲停報7.06元，蘇州高新(600736-CN)漲8.54%報6.48元，群興玩具(002575-CN)漲4.76%報8.59元，紅豆股份(600400-CN)等個股均漲超4%。

此外，深賽格(000058-CN)今日開盤股價一字封漲停，隨後則直線跳水，股價一度大跌逾7%，現大跌6.82%報6.69元，振幅高達19%，盤中逾10萬手砸盤，成交額近3億元，獲利盤蜂擁而出，此外，漳州發展(000753-CN)早盤也一度漲超4%，隨後回落現跌0.62%報3.20元。

據了解，針對目前流傳的各路潛在科創板標的名單，多家券商投行都在密切關註和準備中。不過，多位投行人士表示，在相關政策明確之前，當前的主要工作是成立研究小組或計劃調整公司投行内部組織結構，做好基礎準備工作。對於擬科創板上市項目，券商主要在原有業務基礎上和相關企業接洽。

業内人士表示，儘管科創板發行門檻尚不清楚，但最有可能第一批走向科創板的企業仍大概率是券商投行的儲備項目。這些企業前期已與投行接洽併進入上市輔導期，這些企業公司股權結構已經理順，投行儘職調查充分，能夠在具體規則落地後快速對接。