剛賣掉文旅管理公司 王健林宣佈在蘭州砸300億建萬達城

在王健林徹底退出此前賣給融創中國 (01918-HK) 的 13 個萬達文旅城的管理運營之後，萬達又宣佈要在甘肅省蘭州市建萬達城。蘭州市和萬達集團今 (8) 日在北京簽訂協定，將在蘭州投資近人民幣 300 億元建設萬達城項目。

蘭州萬達城占地約 1300 畝，內容包括萬達茂、度假酒店群、旅遊觀光塔、酒吧街、旅遊集散中心等。萬達茂全部為室內專案，包括海洋樂園、娛雪樂園、體育樂園、水樂園以及商業中心等設施。

專案計畫 2019 年開工，2021 年開業。預計開業後年遊客將超過 1000 萬人次，為蘭州創造上萬個直接就業崗位和巨額稅收。

日前王健林剛和孫宏斌簽訂出售萬達原文旅集團和 13 個文旅專案的設計、建設和管理公司的協議。融創以人民幣 62.81 億元的價格，從萬達手中收購了 13 個文旅城專案管理公司剩餘的股權。

在上述交易完成後，加上此前人民幣 438.44 億元收購 13 個文旅城的價格，融創總計砸下人民幣 501.25 億元收購萬達 13 個文旅專案管理公司的全部股權。萬達手中僅剩下原先 9% 的萬達文旅項目股權。

萬達一邊向融創轉手 13 個文旅專案及其運營管理公司，另一邊又再拿地建萬達城，王健林將其稱為「輕資產」萬達城。

萬達表示，將動用全部資源，全力支援融創收購但目前尚未開業的萬達城專案順利開業及運營。而且，還在繼續投資正在洽談的一批萬達文化旅遊城專案，其中輕資產萬達城將選擇包括融創在內的多個投資方進行合作。

王健林一系列的動作展現出萬達集團向輕資產轉型的決心。2017 年 7 月，萬達將 13 個萬達文旅城以人民幣 438.44 億元出售給融創中國，富力地產 (2777-HK) 以人民幣 199.06 億元收購萬達集團旗下 77 家城市酒店全部股權。

按照王健林的說法，出售萬達文旅城是為了集團向輕資產轉型，更有利於萬達商業在 A 股上市。萬達商業幾乎將在國內能夠產生負債的「重資產」項目出清，成了名副其實的商業服務管理運營商。

大連萬達集團今年 1 月 29 日發佈消息指出，騰訊 (0700-HK) 發起聯手蘇甯雲商、融創中國和京東 (JD-US)，斥資人民幣 340 億元入股萬達商業，收購萬達商業香港 H 股退市時引進投資人持有的約 14% 股份。

在引入新的戰略投資者之後，萬達商業將更名為萬達商管集團，1 至 2 年內消化房地產業務，萬達商管今後不再進行房地產開發，成為純粹的商業管理運營企業，各方將推動萬達商管集團儘快上市。