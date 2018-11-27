俄羅斯開火攻擊烏克蘭海軍艦艇 烏克蘭總統宣布戒嚴

烏克蘭與俄羅斯週日 (25 日) 於克里米亞半島「克赤海峽」一帶爆發軍事衝突，俄羅斯以「非法擅闖領海」為由開火攻擊三艘烏克蘭海軍艦艇，對此烏克蘭總統波羅申科 (Petro Poroshenko) 擬提案全國戒嚴，聯合國安全理會週一 (26 日) 計畫召開緊急會議討論此事！

俄羅斯聯邦安全局週一表示，俄羅斯邊境巡邏艇以「非法擅闖領海」為由阻擋，對企圖通過克赤海峽的三艘烏克蘭海軍艦艇開火攻擊，除了扣押該國軍艦外，還俘虜艦上數十名負傷水兵。

為了維護烏克蘭國土完整，烏克蘭總統波羅申科提案「全國戒嚴令」為期 60 天，但三名前烏克蘭總統聯合反對該國實施戒嚴令的動議，認為會對民主構成威脅，因這會廢除明年 3 月底舉行的烏克蘭總統大選。

波羅申科爾後將戒嚴期縮短為 30 天，目前烏克蘭國會議員將投票決定是否宣布全國戒嚴令。分析師警告說，該國戒嚴的前景可能進一步加劇局勢的不穩定。

烏克蘭極右翼團體週一於烏克蘭國會外召開集會，要求該國制定戒嚴令反擊俄羅斯。(圖：AFP)

北大西洋公約組織 (NATO) 與烏克蘭已通電達成協議，將對此事在比利時召開緊急會議，聯合國安全理會召開緊急會議討論烏俄海軍對峙問題。

歐盟呼籲雙方冷靜，聲援烏克蘭立場，呼籲俄羅斯尊重烏克蘭海上自由航行的權利。

英國首相梅伊 (Theresa May) 的發言人表示：「我們譴責俄羅斯的侵略行為，英國立場明確，必須允許船隻自由通過亞速海的烏克蘭港口，敦請各界採取抵制行動，絕不容許俄羅斯使用武力對烏克蘭施加更大的壓力。」

2014 年克里米亞危機爆發，俄羅斯併吞了原屬烏克蘭的克里米亞半島與克赤海峽的主權，直到今年年初，烏克蘭才開始向俄國提出「國際慣例的航行通報」，得以出入克赤海峽。

然而，上週末俄方指控「烏克蘭海軍的 3 艘輕型軍艦，已侵入俄國領海，在無通報的狀態下，試圖強行突破克赤海峽。」並開火攻擊三艘烏克蘭海軍艦艇，引發全球關注。