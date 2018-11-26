全球市場展望：今年是歷史級的慘澹 明年可能更殘酷

2018，一個全球金融資產黯然失色的年份，股市、債市、大宗商品、外匯市場，無一倖免。

彭博社稱，今年是自上世紀 70 年代早期以來金融市場遭受的最艱難的一年，各類資產幾乎都被拋售。據德意志銀行統計，截至 11 月中旬，在所有 70 個資產類別中，多達 70% 都出現了美元計價的投資收益為負值的情況，接近 1920 年創下的 84% 歷史記錄。

正所謂沒有比較就沒有傷害，去年只有 1% 的資產類別收益為負數。

華爾街日報援引 T. Rowe Price 亞太區多資產解決方案負責人 Thomas Poullaouec 的話說：

你可能還沒覺得今年特別糟糕，但如果回望歷史，你會發現今年是相當悲慘的一年。

他還補充了一句令人心驚膽戰的話：

2019 年看起來也好不到哪裡去。

這與法國興業銀行股票策略師 Roland Kaloyan 的觀點不謀而合。當時 Roland Kaloyan 稱，儘管確實有一些因素可以令明年上半年的股市下跌有所緩和，但從長期來看，熊市依然在。

Roland Kaloyan 表示，2020 年中早期美國發生經濟衰退的幽靈會在明年上半年影響股票市場。未來 12 個月，全球股票市場仍存下行風險，糟糕的表現預計將在明年下半年集中爆發，因為屆時投資者會將下一輪美國經濟衰退的預期反映在股價上。

的確，市場轉換太快。9 月份，投資者可能還放心地睡着大覺，當時標普 500 指數還在不斷刷新曆史最高紀錄，到了 10 月就會猛然驚覺市場已經「變臉」了，大盤陷入調整區間，三大指數近期一度回吐今年所有漲幅。

外圍股市也很慘，歐洲股市、韓國股市、中國股市早就進入了調整甚至熊市區域。中國深證成指和中小板指數今年的跌幅都超過了 30%。香港恆生指數的年內跌幅也超過了 10%。

大宗商品普跌，原油領銜，其價格今年跌掉了三分之一。新興市場貨幣對美元全線貶值，連屢屢創造出神話般起死回生行情的比特幣都跌破了 4000 美元。十年期美債價格走低，殖利率升至十年未曾見過的高位。

投資者承受着巨大的壓力。曾在 2004 出版《做空期權全指南》（The Complete Guide to Option Selling） 一書指導讀者做空的知名交易員 James Cordier 前幾天爆了倉，他在自述中幾經哽咽的影音火速傳遍了網路。

過去一個多月以來，國際油價暴跌讓全球油氣股大舉蒸發 1 兆美元市值，僅埃克森美孚就損失了 350 億。

全球最大原油對沖基金 Andurand Capital Management 掌門人 Pierre Andurand 春天的時候還自信滿滿地看多油價，認為 100 美元不是夢，甚至 300 美元「也不是沒有可能」。但現在，布蘭特油價跌回了 60 美元，WTI 油價更是徘徊在 50 美元附近。這令他那 10 億美元的基金 10 月份蒙受了公司史上最大的單月浮虧。

美國科技股的短時間內顯著調整令一些對沖基金不得不選擇拋售。高盛根據 13F 分析稱，至少有 26 隻對沖基金在第第三季清空了 Facebook 的持股，其中就包括知名基金經理 Daniel Loeb 的 Third Point LLC，他們的理由是該股的表現「令人失望」。

市場風險情緒遭到了嚴重破壞。就在此時，高盛和美銀美林相繼喊出了一種短期避險策略：持有現金。

華爾街見聞提及，美銀美林股票與量化策略師 Savita Subramanian 稱，「現金現在很有競爭力，而且很有可能還將繼續增長」。高盛首席美股策略師 David Kostin 認為，現在是很多年來現金首次成為比美股還有競爭力的資產。

而在此前的金融危機之後的低利率時代，現金等資產殖利率近乎為零，因此投資者興趣寥寥。