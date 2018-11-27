決定英國脫歐命運的日子定了：12月11日

儘管市場已經看到了失敗的可能性，但英國脫歐的進程仍然在艱難推進之中。

英國首相特蕾莎 · 梅於當地時間 26 日表示，確定將於 12 月 11 日向議會提出針對英國脫歐協議的投票。英國議會議員們將通過此投票來決定是接受該協議、平穩脫歐，或是「回到原點」。

此前，歐盟在 25 日一致通過了英國提交的脫歐協議草案，並一致表示這是對英國最好的協議，沒有「B 計劃」。但同時，部分英國政界人士對此協議表示不滿，英國北愛爾蘭民主統一黨（DUP）領導人也表示，如果英國議會接受該協議，DUP 將會重新考慮信任投票，即梅政府或將倒台。

如果英國議會於 12 月 11 日投票通過退歐協議草案內容，則在隨後的 13-14 日，歐洲理事會會議將繼續進行投票。而英國與歐盟雙方的「拉鋸戰」過程或將反覆持續。

相反，如果草案未能通過，英國將面臨的是混亂局面：無協議脫歐，或梅政府下台，舉行首相大選。市場甚至已經看到了第二次脫歐公投的可能。

儘管梅的主張在英國議會遭遇了多方批評，但她仍然希望下議院在 12 月 11 日的投票中通過草案。

據彭博社報導，當地時間周一，梅在眾議院發表講話稱，眾議院可以選擇「支持這項協議，兌現公投結果」，或拒絕協議，脫歐談判回到原點，「為更多的分裂和不確定性敞開大門」。

如果此次脫歐協議未能獲得英國議會的通過，那麼梅不得不重新說服議會，但英國部分議員對這份退歐協議持堅定的反對態度，並直接表示不會為草案投票。

在協議中，英國將向歐盟支付 390 億英鎊「分手費」，以及脫歐過渡期內的年度費用，這一點引起部分議員的強烈不滿。據彭博社報導，歐洲保守黨研究組組長 Jacob Rees-Mogg 提出質疑：「我們用 390 億英鎊納稅人的錢購買了什麼？」 並表示，如果沒有這份協議，英國根本不需要向歐盟支付任何款項。

無論草案通過與否，英國脫歐都將是一個至少持續到 2020 年的漫長過程。

儘管部分英國議員仍舊希望梅能夠回到布魯塞爾與歐盟再度展開談判，但歐盟已在本月 25 日的會議上表明態度：目前的協議是最好的交易，不可能有其他的計劃。