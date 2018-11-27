美股盤中─科技股反彈 零售股上漲 道瓊大漲逾380點

美國股市週一中場大幅上漲，道瓊一度大漲逾 380 點。科技股上週大跌後，今日反彈。黑色星期五，零售商銷售強勁，零售股今日亦上漲。

台北時間 00:18

道瓊工業平均指數上漲 351.26 點或 1.45% 至 24637.21。

Nasdaq 指數上漲 123.63 點或 1.79% 至 7062.52。

S&P 500 指數上漲 36.14 點或 1.37% 至 2668.70。

臉書，亞馬遜，蘋果，Netflix 與 Google 母公司 Alphabet 均上漲至少 1.5%。上週，這些股票下跌至少 3.6%，進一步跌進空頭市場領域。

臉書股價下跌。俄羅斯間諜使用該公司平台，影響美國總統大選，該公司處理不當，引來抨擊。蘋果股價上週下跌，投資人擔憂該公司 iPhone 銷售可能減緩。

分析師說，這是正常的打底過程，得花一些時間，才會自低點反彈。但只要經濟良好，企業獲利持續成長，在 2019 年第一季與第二季之間，股市仍可能創新高點。

上週，美國股市創下自 2011 年以來，表現最差的感恩節週。科技股下跌，油價走低，促使投資人退場。單單上週五，美國原油價格便重挫約 8%。

週一，原油價格上漲，布倫特原油上漲 3.2% 至每桶 60.66 美元。紐約原油上漲 3.1% 至每桶 51.96 美元。

零售股廣泛上漲，黑色星期五線上銷售達 62.2 億美元，創新高，較去年大幅上升 23.6%，帶來利多。

本週稍後，聯準會 (Fed) 主席鮑爾將發表演說，為投資人所重視。鮑爾定於週三在紐約經濟俱樂部發表演說。股市近來遭遇賣壓，係因投資人擔憂央行的緊縮立場。預期 Fed 於 12 月將再度升息。明年，Fed 預期將再升息三次。

本週政治面亦將為市場焦點，G20 高峰會將在阿根廷舉行，川普與習近平將會晤，商討二國之間的貿易爭議。此外，英國脫歐計畫獲得歐盟初步的支持。