紐約匯市—市場安靜準備迎接重磅消息週 美元回彈 

週一 (26 日) 交易，市場準備迎接滿是重磅消息的一週。英國首相梅伊 (Theresa May) 企圖爭取議會支持與歐盟達成的脫歐協議，且義大利政界可能願意重新考慮其預算案。

除了日本和德國等經濟強國將發布數據，本週還有 G20 高峰會，屆時美國川普總統預計將與中國領導人習近平見面並談論貿易議題。

市場參與者認為，石油價格下滑也可能是 G20 議案之一。上週油價下滑拖累了石油出口國貨幣的表現，包括挪威克朗、加元，新興市場方面，俄羅斯的盧布和哥倫比亞的披索也受到打擊。

ICE 美元指數週一溫和上升 0.1% 至 97.004。

美墨邊境週日再度爆發衝突，約莫 500 人試圖衝擊美墨邊境，遭美國邊防人員以催淚瓦斯驅趕，並一度關閉聖思多羅（San Ysidro）邊境口岸。川普在推特上表示，墨西哥應該將移民帶回自己國家。這情況使美元兌墨西哥披索走強至 1 美元兌 20.5665 披索，為近 5 個月的高點。墨西哥新當選的總統 Andrés Manuel López Obrador 預計週六就任。

週末，梅伊與歐盟領導人就脫歐後英國與歐盟未來關係達成協議，已四面楚歌的梅伊有更艱鉅的工作，就是設法讓國會通過該協議。

英鎊兌美元匯率拉回一些稍早交易時間的力道，最終走勢與上週五持平在 1.2817 美元。

歐盟方面，焦點返回義大利，因義大利聯合政府示意同意對明年預算案做一些讓步。先前歐盟因擔心義大利預算赤字的問題而 2 度駁回義大利的預算提案，且赤字過度可能引發歐盟制裁。

市場參與者認為，義大利願意重新談判，擴大義大利債券利差這對其脆弱的銀行產業可能形成風險。

歐元兌美元匯率今日走勢與英鎊兌美元匯率相似，也失去稍早交易時間的動力，最終在 1.1341 美元，與上週五持平。