中國人民大學報告：居民財富被房地產「掏空」 可支配資金大減

中國人民大學國家發展與戰略研究院、經濟學院、中國誠信信用管理聯合發布年度經濟報告，形容目前居民財富基本上是被房地產「掏空」。

報告認為，中國消費者在過去一輪房地產去庫存的過程中，債務率大幅上升，消費基礎受到嚴重削弱。

報告指出，2015 年之前，被房地產套牢的基本上是中、上收入階層，而新一輪的去庫存，特別是貨幣化以及鼓勵農民工購房，實際上將儲蓄存款相對薄弱階層的可利用資金，基本上全部投入到房地產市場。

其結果是，過去幾年中下收入階層的可支配資金大幅削弱，這也是導致消費行為模式出現變化的重要原因之一。

與此相關的一個明顯變化是，居民淨儲蓄開始出現持續下降趨勢。截至 2018 年 9 月，居民淨儲蓄餘額（住戶存款減去住戶貸款）約為人民幣 24.7 兆元，較去年同期下降 6.7%，而去年同期已經較前年同期下降了 6.3%，兩年累計下降 12.6%。

居民消費支出與收入增長呈背離。

報告說：「這樣的一些變化不是我們過去所認為的，由於短期宏觀經濟變化所出現的波動，而是行為模式的基礎發生變化而出現的一種變化。」

報告建議，應該要持續高度關注房地產市場的調整和相關風險，特別是三四線城市房地產價格的波動，在「房住不炒」的總體定位下，前瞻性地預判和調整房地產調控政策。同時，對於正常房地產投資的資金供應適度放開，針對不同區域和不同類型的房企進行分類治理。

此外，報告預期 2018 年中國宏觀經濟持續放緩，料全年實際經濟增長為 6.6%，較 2017 年回落 0.3 個百分點，到 2019 年經濟下行壓力還將加大。